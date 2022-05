Svitolina mist vervolg tennisseizoen vanwege zwangerschap

Tennisster Elina Svitolina komt de rest van het seizoen niet meer in actie. De 27-jarige Oekraïense maakte via Twitter bekend dat zij en haar man Gaël Monfils in oktober een baby verwachten. Svitolina, de huidige nummer 27 van de wereld, staat daardoor voorlopig aan de kant.

“Gevuld door liefde en geluk kondigen we aan dat we in oktober een meisje verwachten”, schrijft Svitolina bij een foto van haar en Monfils op Twitter. Svitolina en Monfils, de nummer 21 van de wereld bij de mannen, trouwden in het voorjaar van 2021.

Eerder deze week kondigde Svitolina al aan dat ze dit jaar niet zou meedoen aan Roland Garros. De tennisster zei toen andere zaken aan haar hoofd te hebben na de Russische inval in haar geboorteland. “Op dit moment ligt mijn focus op mijn familie en mijn stichting. Mentaal is het heel uitputtend om die vreselijke dingen te zien gebeuren bij mijn landgenoten en familie.”

Eind maart maakte Svitolina, voormalig nummer 3 van de wereld, al bekend dat ze een pauze zou inlassen om tot rust te komen. Ze gaf toen niet aan wanneer ze weer wilde terugkeren op de tennisbaan. Svitolina kwam voor het laatst in actie tijdens het hoog aangeschreven toernooi van Miami. Daar verloor ze in de tweede ronde van Heather Watson.