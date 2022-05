Bardet: eerste testen voor klassementsrenners goed doorstaan

Romain Bardet is tevreden over de eerste anderhalve week van de Ronde van Italië. De Franse wielrenner eindigde zondag in de tot nu toe zwaarste bergetappe als tweede en in het klassement neemt hij nu de derde plek in. De achterstand op de Spaanse leider Juan Pedro López is 14 tellen.

“De eerste testen voor de klassementsrenners heb ik goed doorstaan”, zei Bardet maandag tijdens de rustdag. “Ik hoop hier op een goed klassement, maar dat neemt niet weg dat ik ook wel eens een ritzege zou willen vieren. Als die kans zich aandient, dan wil ik die zeker grijpen.”

Bardet won al drie ritten in de Tour de France en eindigde als tweede (2016) en derde in 2017 in het klassement. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Spanje. Nu moet succes in de Giro volgen. De komende dagen lijken niet direct bedoeld voor de klassementsrenners. “Maar in de Giro moet je altijd waakzaam zijn”, aldus Bardet. “Ik verwacht een grote strijd op zondag. De Giro is anders de Tour. Je ziet en voelt dat de teams minder controle hebben over de koers. Het is meer een open strijd. Na negen ritten zijn er nog geen grote verschillen in het klassement, alles ligt nog dicht op elkaar en nog niemand heeft echt z’n stempel gedrukt op deze koers. Hoe dan ook, ik voel me goed op dit moment. Ik besef ook dat we nog niet halverwege de wedstrijd zijn en er nog veel kan gebeuren.”