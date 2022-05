De Vries namens Williams in eerste vrije training GP Spanje

Nyck de Vries maakt vrijdag namens Formule 1-team Williams zijn opwachting in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De 27-jarige Nederlander, regerend wereldkampioen in de Formule E, vervangt in Barcelona in de eerste oefensessie de Thai Alexander Albon.

“Ten eerste wil ik Williams heel erg bedanken voor de kans. Het is geweldig voor mij om het team te leren kennen en de FW44 te besturen, maar ook om mezelf op de baan te zien tijdens een Formule 1-weekend. De voorbereiding op de test verloopt tot nu toe goed en het team heeft me ongelooflijk gesteund. Ik kijk erg uit naar de hele ervaring in Spanje”, aldus De Vries, die in de tweede sessie weer wordt vervangen door Albon. De Canadees Nicholas Latifi is de andere coureur in dienst van Williams.

De Formule 1-teams hebben de verplichting om twee keer jonge coureurs de beurt te geven. “Ik kijk ernaar uit om Nyck aan het werk te zien, aangezien hij erg getalenteerd en ervaren is. Ik heb geen twijfel dat hij het maximale eruit haalt in de FW44 en een sterke prestatie gaat neerzetten voor onze racestal”, zei sportief directeur Sven Smeets.

De Vries reed in het verleden bij Mercedes al eens in een Formule 1-bolide. De eerste vrije training is vrijdag om 14.00 uur. De race begint zondag om 15.00 uur.

De GP van Spanje werd de afgelopen vijf jaar gewonnen door Lewis Hamilton. In 2016 was Max Verstappen de beste.