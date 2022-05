Hendriks ontvangt bij afscheid erepenning NOC*NSF

Maurits Hendriks is maandag voorafgaand aan de algemene vergadering van NOC*NSF onderscheiden met de erepenning van de sportkoepel. Hendriks nam eind april afscheid als technisch directeur. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

Hendriks vervulde de functie ruim dertien jaar en stond onder meer aan de basis van het ontstaan van TeamNL, de naam waarmee sporters Nederland internationaal vertegenwoordigen. “Het bestuur van NOC*NSF heeft grote waardering voor de wijze waarop Maurits zich aan de Nederlandse sport heeft verbonden en zich voor de sport heeft ingezet”, zei Van Zanen.

Van Zanen noemde de voormalig technisch directeur een inspirator. “Hij zette iedereen aan iets beter te maken dan de dag ervoor. De top 10-ambitie werd een structureel doel. Maurits zei dat het kon en deed het met hulp van tal van betrokkenen. En dat winnende topsportklimaat kwam er. Dat gaf soms discussie, maar zonder wrijving geen glans.”

De erepenning, zo legde Van Zanen uit, wordt gegeven aan mensen die een bijzondere betekenis voor de sport in Nederland hebben gehad. Hendriks bedankte voor de erkenning. “Ik had gelukkig heel veel mensen om me heen, anders was het niet gelukt”, sprak de oud-hockeycoach, die zijn voorgangers Joop Alberda en Charles van Commenée nadrukkelijk bedankte. “Ik stond op hun schouders, anders waren we nooit zo ver gekomen. Ik ben ingestapt bij de ambitie die bij jullie, bij NOC*NSF, de bonden en de sporters al bestond. De top 10-ambitie was een optelsom van de dromen die er al waren. Het is fascinerend hoe die dromen zijn waargemaakt.”