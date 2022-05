Lamens bij debuut naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

Tennisster Suzan Lamens heeft zich bij haar debuut op een grandslamtoernooi overtuigend geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De 22-jarige Nederlandse liet Maddison Inglis uit Australië met 6-2 6-2 kansloos. Inglis is de nummer 126 van de wereld en ze was als 18e geplaatst in de kwalificaties.

In de tweede ronde neemt Lamens het op tegen de winnares van het duel tussen de Slowaakse Rebecca Sramkova en Alycia Parks uit de Verenigde Staten. Ze moet drie wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Lamens is op de wereldranglijst opgeklommen naar plek 169 en werd daardoor voor het eerst toegelaten tot de voorronden van een grand slam. Ze is nu de nummer 4 van Nederland, achter Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono.

Pattinama-Kerkhove en Hartono doen ook mee aan de kwalificaties voor Roland Garros, evenals Richèl Hogenkamp. Bij de mannen proberen Jesper de Jong en Tim van Rijthoven een plek in het hoofdtoernooi te bemachtigen.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema.