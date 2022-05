Mbappé voor derde keer op rij beste voetballer in Frankrijk

Kylian Mbappé heeft voor het derde jaar op rij de prijs voor de beste voetballer in Frankrijk gekregen. De 23-jarige aanvaller haalde dit seizoen met Paris Saint-Germain de landstitel binnen. Mbappé maakte 25 doelpunten in de Ligue 1 en voert daarmee de topscorerslijst aan, met nog één speelronde te gaan. Hij kan voor het vierde seizoen op rij topscorer van de Franse competitie worden.

De kans is groot dat de Franse international vertrekt uit Parijs. Het contract van Mbappé loopt af en hij wordt al maandenlang in verband gebracht met Real Madrid. Volgens Spaanse media heeft hij al een bijzonder lucratief contract getekend bij de finalist van de Champions League, maar Mbappé weigert vooralsnog iets los te laten over zijn toekomstplannen.

“Dit is niet het juiste moment om daar iets over te zeggen, maar mijn besluit staat bijna vast”, zei Mbappé. “Voordat ik in juni aansluit bij de nationale ploeg, maak ik bekend waar mijn toekomst ligt. Het duurt nog een paar dagen tot alles officieel is.”

Zijn Italiaanse ploeggenoot Gianluigi Donnarumma werd op het gala van spelersvakbond UNFP gekozen tot beste doelman. Karim Benzema van Real Madrid kreeg de prijs voor beste Fransman in het buitenland. Bruno Génésio van Stade Rennes werd uitgeroepen tot beste trainer. In het team van het jaar zitten naast Donnarumma en Mbappé nog twee spelers van PSG: Marquinhos en Nuno Mendes.