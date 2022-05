Oud-roeister Inge Janssen toegetreden tot bestuur NOC*NSF

Voormalig toproeister Inge Janssen is maandagavond toegetreden tot het bestuur van NOC*NSF. Dat gebeurde tijdens de algemene vergadering van de sportkoepel op Papendal. Janssen volgde onlangs oud-zwemster Hinkelien Schreuder op als voorzitter van de atletencommissie.

De bekrachtiging door de leden was een formaliteit, want de voorzitter van de atletencommissie maakt volgens de statuten automatisch deel uit van het bestuur van NOC*NSF.

Janssen (33) is voormalig wereldkampioene in de dubbelvier en maakte lang deel uit van de atletencommissie bij de roeibond. Ze nam twee keer deel aan de Olympische Spelen. In Rio 2016 veroverde ze met de dubbelvier zilver. Na de zesde plaats vorig jaar op de Spelen van Tokio nam ze afscheid.

Met de komst van Janssen telt het bestuur van NOC*NSF nu twee voormalig toproeisters. Ook Irene Eijs nam twee keer deel aan de Spelen.