Sportagenda 2032 unaniem aangenomen door leden NOC*NSF

De leden van NOC*NSF hebben maandag tijdens de algemene vergadering unaniem ingestemd met de Sportagenda 2032. Hoofddoel van het plan van de sportkoepel is dat over tien jaar 80 procent van de Nederlandse bevolking serieus – ten minste drie keer in de week – aan het sporten is.

Het resultaat van de stemming lag voor de hand. Meer dan vijftig van de in totaal 77 aangesloten sportbonden hebben meegeschreven aan het plan dat de opvolger is van de Sportagenda 2017+.

De aanwezige minister voor Sport, Conny Helder, sprak haar waardering uit. “Met name het streven naar toegankelijkheid. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. Dat lees ik terug in de Sportagenda en ik maak me daar sterk voor.”

Algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF roemde de samenwerking met de sportbonden. “We hebben pittige discussies gehad over prioriteiten stellen, over budgettering. Maar ook de buitenwereld erbij betrokken, zoals sportaanbieders en ondersteunende organisaties. Met dit plan willen we aangeven dat we geloven in de kracht van sport. Dit is geen eindpunt, maar een startpunt om sport een prominentere rol in de samenleving te geven. En natuurlijk is onze stiekeme ambitie om van Nederland het sportiefste land van de wereld te maken.”