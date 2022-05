Sportminister: Instituut Sportrechtspraak snel professionaliseren

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) dient op korte termijn “een professionaliseringsslag” te maken. Dat zei minister van Sport Conny Helder maandag nadat ze de algemene ledenvergadering van sportkoepel NOC*NSF had toegesproken. Aanleiding vormt de kritiek die is gekomen op de rechtspraak rond grensoverschrijdend gedrag door turncoaches.

“Ik leef enorm mee met de turnsters die dit hebben moeten meemaken”, zei Helder over de manier waarop hun getuigenverklaringen werden afgenomen. Die was volgens de tuchtrechter ondermaats, wat onder meer resulteerde in vrijspraak voor de aangeklaagde coach Vincent Wevers. Zowel de aanklager als de KNGU ging in beroep tegen de uitspraak.

“De wijze waarop de gesprekken zijn gevoerd heeft enorme impact op de turnsters gehad. Dat had ik liever anders gezien”, zei Helder, die binnenkort weer in contact treedt met een aantal oud-turnsters.

Met het ISR heeft de minister al gesproken. “Vanuit de evaluatie moeten we bekijken wat we kunnen verbeteren. Natuurlijk had ik liever gehad dat dit anders was gelopen. Feit is dat het ISR in één keer heel veel op zich af heeft gekregen. Maar het is duidelijk dat zij moeten professionaliseren.”

Helder bezocht maandag op Papendal ook het Centrum voor Veilige Sport, een door NOC*NSF opgericht meldpunt. “Ik ben ervan onder de indruk hoe ze daar klaar staan voor slachtoffers en mensen die melding doen. Ook zij gaven aan dat het belangrijk is dat we kaders hebben en normen waaraan we kunnen refereren. Het meldpunt kan een belangrijke rol spelen in verbetering van de huidige situatie. We moeten ook vooruit kijken hoe we de hele keten goed laten functioneren, tot en met de tuchtrechtspraak. Zodat we kunnen spreken van een veilige sportcultuur in Nederland. Het is mooi dat NOC*NSF dat ook heel nadrukkelijk in haar visie voor de komende tien jaar heeft meegenomen.”

“De bonden, jullie dus, zijn de opdrachtgevers van het ISR”, richtte NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg zich maandagavond tot de leden. “Het zou goed zijn als u scherp blijft en toezicht blijft houden op het functioneren. We moeten er samen voor zorgen dat zij optimaal hun werk kunnen doen, om zo een veilig sportklimaat te realiseren.”