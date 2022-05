Tennisster Rus eenvoudig naar tweede ronde in Rabat

Arantxa Rus heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Rabat. De beste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst versloeg in de openingsronde van het graveltoernooi in Marokko Lulu Sun met 6-3 6-0. De Zwitserse, de mondiale nummer 276, was met een wildcard toegelaten.

De 31-jarige Rus, de nummer 76 van de wereld, is als zevende geplaatst in Rabat. In de tweede ronde neemt ze het op tegen Ulrikke Eikeri uit Noorwegen of de Hongaarse Dalma Galfi. De Nederlandse kan voor het eerst dit jaar de kwartfinales van een WTA-toernooi halen.

Het toernooi van Rabat geldt als laatste voorbereiding op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat zondag begint.