Wielerploeg Van der Poel heet vanaf de Tour Alpecin-Deceuninck

Wielerploeg Alpecin-Fenix krijgt een andere naam. Vanaf de komende Tour de France staat de naam Alpecin-Deceuninck op de tricots, meldde het team van onder anderen Mathieu van der Poel maandag. Deceuninck was tussen 2019 en 2021 als naamsponsor verbonden aan Quick-Step, het team van manager Patrick Lefevere.

Deceuninck gaat een verbintenis aan tot eind 2025. De ploeg hoopt vanaf volgend jaar op een licentie voor de WorldTour.

“Vandaag is een mooie dag voor het team. Onze horizon reikt nu tot en met 2025. Het budget groeit en dat is ook nodig. Succes kost geld en behouden wat er is, kost nog meer geld”, zegt Philip Roodhooft, algemeen manager van Alpecin-Fenix.