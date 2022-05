Boksster Heijnen met vleugels op jacht naar WK-finale in Istanbul

De Nederlandse boksster Chelsey Heijnen gaat op haar eerste WK bij de senioren vrijuit de halve finales in. De 23-jarige Brabantse heeft haar doel al bereikt en aast nu in de klasse tot 63 kilogram op een ‘gouden’ bekroning in de Turkse stad Istanbul. Heijnen, al zeker van brons, strijdt woensdag met de Algerijnse Imane Khelif om een plek in de WK-finale.

“Het doel was de top 8 halen en daarmee de A-status van sportkoepel NOC*NSF krijgen”, zegt bondscoach Sayit Yanik, die Heijnen samen met haar clubtrainer André de Klerk begeleidt. “We hebben daarna het doel stiekem bijgesteld naar een medaille pakken, want dat zat er gewoon in. Ook dat lukte. Chelsey was voor haar eerste partij op dit WK heel gespannen, ze voelde de druk. Maar nu is ze ‘vrij’ in haar hoofd. Het lijkt alsof ze vleugels heeft. Dan lukt bijna alles.”

Met de A-status van NOC*NSF krijgt Heijnen, die al 25.000 dollar (omgerekend bijna 24.000 euro) aan prijzengeld bij elkaar bokste in Istanbul, meer financiële mogelijkheden in haar route naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Ze kan zich nu fulltime gaan richten op het boksen. Voorheen moest ze het vooral met eigen middelen doen, maar nu krijgt ze steun. Voor de Nederlandse bokssport is het geweldig dat een nieuwe generatie opstaat na de periode van Nouchka Fontijn. De carrière van Chelsey is nog pril, ze heeft nog heel wat uren en jaren nodig om op dat niveau te komen. Maar als ze zo doorgaat, dan komt dat wel goed.” Fontijn pakte zilver op de Spelen van Rio 2016 en sloot haar carrière vorig jaar in Tokio af met olympisch brons.

Heijnen was aanvankelijk een talentvolle rugbyster, die zelfs nationale jeugdteams haalde. Op advies van een rugbycoach ging de Roosendaalse in 2015 boksen, om haar voetenwerk te verbeteren. Al snel bleek dat ze ook daarvoor talent heeft. Binnen twee jaar werd ze Europees kampioene onder de 18 jaar.

“Ze heeft wat meer kracht dan anderen en gaat niemand uit de weg. Dat is bij boksen soms wel een voordeel”, zegt Yanik lachend vanuit Istanbul. “Haar rugby-achtergrond komt van pas. Ze kan wel een stootje hebben. De basis is bij Chelsey heel goed.”

Na drie gewonnen partijen zit Heijnen volgens de bondscoach in een ‘flow’. In de halve finale tegen de Algerijnse is volgens Yanik alles mogelijk. “De kansen liggen gelijk.”

Voor de Spelen van Parijs moet Heijnen wat ‘aftrainen’, zoals de bondscoach het noemt. Haar gewichtsklasse (-63) is geen olympische klasse en dus mikt Heijnen op de categorie tot 60 kilogram. “Er moet 2,2 kilo af, dat is geen probleem.”