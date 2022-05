Finaliste Pavljoetsjenkova mist Roland Garros vanwege blessure

Anastasia Pavljoetsjenkova doet niet mee aan Roland Garros, het Franse grandslamtoernooi dat zondag van start gaat. De Russische tennisster, die vorig jaar in de finale verloor van de Tsjechische Barbora Krejcikova, heeft een knieblessure en komt dit seizoen niet meer in actie.

Pavljoetsjenkova had eerder dit jaar al last van haar knie en ontbrak daardoor in de toernooien van Sint-Petersburg, Dubai en Doha. “De laatste twee toernooien, in Madrid en Rome, hebben me laten zien dat de pijn er nog steeds is en dat ik er niet klaar voor was, dus ik heb besloten om meer tijd te nemen en volgend jaar sterker terug te komen”, aldus de tennisster op Instagram.

De 30-jarige Pavljoetsjenkova was vorig jaar erg succesvol. Na haar finaleplaats op Roland Garros, won ze op de Olympische Spelen in Tokio een gouden medaille in het gemengd dubbel en ze leidde Rusland naar de titel in de Billie Jean King Cup.