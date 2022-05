Kunstrijdster Wories stopt en wordt disciplinemanager bij KNSB

Kunstrijdster Niki Wories zet een punt achter haar carrière, maar blijft wel in de sport actief. De 25-jarige Wories treedt per 1 juni in dienst als disciplinemanager kunstrijden bij schaatsbond KNSB. Wories volgt daarmee Karen Venhuizen op, die sinds 2013 deze functie bekleedde.

“Mijn liefde voor de sport is groot, hier heb ik al die jaren veel tijd, geld en energie in gestopt. Maar ik ga niet weg bij het kunstrijden, ik stap er nu juist dieper in. Ik stop zelf met schaatsen omdat ik aan een nieuw avontuur begin, waarbij ik alles wat ik heb geleerd kan gebruiken om anderen te helpen”, zegt Wories op de website van de KNSB.

Wories greep als kunstrijdster zes keer de Nederlandse titel en nam deel aan twee WK’s en drie EK’s. Onlangs besloot ze om zich in Canada voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. Op die keuze kwam ze echter terug toen de functie van disciplinemanager vrijkwam. “Dit was voor mij een echte ‘gamechanger”‘, zegt ze. “Als disciplinemanager beteken je echt iets voor het kunstrijden. Je kunt voor atleten het verschil maken. Ik ben nog wel jong, maar heb veel meegemaakt: de nodige ups, maar ook veel downs. Ik weet ook wat de vervelende kanten van topsport kunnen zijn. Met die ervaring kan ik een steentje bijdragen aan de positieve stappen die de KNSB nu zet in het kunstrijden.”

Remy de Wit, technisch directeur bij de KNSB, is blij met de keuze van Wories. “Ze is jong, maar brengt een bak ervaring mee. Ze heeft een groot netwerk en kan rekenen op brede steun vanuit de kunstrijwereld. Niki weet wat het is om harde keuzes te moeten maken om een leven als topsporter te kunnen leiden, met die ervaring kan ze andere atleten helpen om hun weg naar de top te vinden.”