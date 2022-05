NOC*NSF: recordbedrag van 50,4 miljoen naar Nederlandse sport

NOC*NSF heeft vorig jaar 50,4 miljoen euro van de Nederlandse Loterij gekregen. Dat is een recordbedrag, meldt de Nederlandse sportkoepel dinsdag.

De Nederlandse Loterij keerde in 2021 totaal 188 miljoen aan afdrachten uit. Daarvan ging 118,4 miljoen euro naar de Nederlandse Staat en 19,2 miljoen euro naar achttien goede doelen.

“Het recordbedrag komt zeer goed van pas”, zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF, die daarmee doelt op de daling van deelname aan sport tijdens de coronapandemie. “De uitdagingen voor sport zijn groot: ledenwerving, het zoeken naar vrijwilligers, verduurzaming van accommodaties. Ons verenigingsleven is uniek in de wereld en onmisbaar voor de sociale cohesie in de samenleving. We zien veel energie bij sportbonden en verenigingen om de uitdagingen aan te gaan. Echter, het is geen gemakkelijke klus, hier zijn naast inzet ook extra financiĆ«le middelen voor nodig.”

In 2020 kreeg NOC*NSF een bedrag van 45,2 miljoen euro van de Nederlandse Loterij. In 2019 was dat 46,4 miljoen.