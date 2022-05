Profvoetballer uit Engelse tweededivisie komt uit de kast

De Engelse profvoetballer Jake Daniels van de Championship-club Blackpool F.C., is deze week tijdens een interview met de televisie uit de kast gekomen. Volgens de spits van zeventien jaar wil hij eerlijk zijn over wie hij is en vertelt daarom over zijn geaardheid.

De speler wil hiermee een rolmodel zijn anderen, aangezien er nauwelijks andere spelers openlijk homoseksueel zijn in de voetbalwereld. In het tv-interview geeft de aanvaller aan niet meer zichzelf ‘voor te willen liegen’ over wie hij is, waardoor hij heeft besloten dit naar buiten te brengen.

Veel steun

Daniels kan op veel steun rekenen. Mensen vanuit de technische staf, teamgenoten en zijn club laten weten achter de jonge aanvaller te staan, die net zijn eerste profcontract getekend heeft. Binnen de voetbalwereld heerst er een taboe op het uit de kast komen van spelers. Of dit daadwerkelijk zo is, weten we eigenlijk niet, omdat homoseksuele spelers haast nooit uit de kast komen. Eerder kwam een spelers uit Australië en Amerika uit de kast. In Engeland ging één iemand Daniels voor: in 1990 kwam Justin Fashanu als eerste Engelse profvoetballer uit de kast. In de jaren daarna kreeg hij veel te maken met negatieve reacties, waardoor nu de angst heerst op het uit de kast komen.

Leugens

“Ik heb lang gedacht dat ik mijn waarheid moest verbergen om een profvoetballer te kunnen zijn”, vertelt de speler van Blackpool over zijn coming out. “Omdat er hier verder geen openlijk homoseksuele profvoetballers zijn, vroeg ik me af of ik ook moest wachten tot na mijn carrière. Maar ik heb het mijn hele leven verschrikkelijk gevonden om te liegen en het gevoel te hebben dat ik me anders moet voordoen om erbij te horen. Ik wil hiermee juist een rolmodel worden.”