Wielrenner Van der Poel grijpt naast tweede ritzege in Giro

Mathieu van der Poel heeft naast de winst van de tiende etappe van de Ronde van Italië gegrepen. De Nederlander moest tijdens een sprint van een uitgedund peloton genoegen nemen met een tweede plaats. Biniam Girmay was de snelste. De coureur uit Eritrea won eerder dit seizoen ook al als eerste Afrikaan de Belgische klassieker Gent-Wevelgem. Wilco Kelderman eindigde als vierde. Koen Bouwman finishte als zesde.

De Spanjaard Juan Pedro López blijft de leider van het algemeen klassement. De tiende etappe van Pescara naar Jesi over 196 kilometer kende een vlakke aanloop. Maar in de laatste 60 kilometer moesten de renners over steile heuvels die Van der Poel normaal gesproken wel liggen. De Nederlander liet zich ook zien in de finale, maar moest de ritzege aan Girmay laten. Van der Poel blijft een van de smaakmakers van deze Giro. Hij won de eerste etappe van de Ronde van Italië en verloor de roze leiderstrui in de vierde rit naar de Etna. Van der Poel kleurde zaterdag ook de zesde etappe, die werd gewonnen door Thomas De Gendt uit België.

Girmay trok de sprint van een uitgedund peloton aan. Van der Poel reageerde en kwam met een uiterste krachtsinspanning op gelijke hoogte met de coureur uit Eritrea. In de laatste meters moest hij zich toch gewonnen geven. Van der Poel had ook al veel krachten verspeeld. Hij had 55 kilometer voor de finish materiaalpech en moest van fiets wisselen. Dat verliep niet helemaal soepel. Van der Poel raakte een minuutje achterop, maar vond al vrij snel weer aansluiting met het peloton.

De Belg Lawrence Naesen en Italianen Allesandro de Marchi en Mattia Bais reden lang op kop. De Marchi vond het niet snel genoeg gaan en ging alleen op avontuur. Maar ook hij werd 20 kilometer voor de finish achterhaald door het uitgedunde peloton. Van der Poel probeerde op het laatste heuveltje te ontsnappen. Maar Girmay was nog omringd door drie ploeggenoten. De coureur uit Eritrea bekroonde het goede werk van zijn ploeg Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux met de ritzege.