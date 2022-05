Basketbalbond FIBA verlengt schorsing Rusland en Belarus

De internationale basketbalfederatie FIBA heeft de schorsing van Rusland en Belarus verlengd. Beide landen waren sinds 1 maart uitgesloten van internationale basketbalwedstrijden na de inval van Rusland in Oekraïne.

Door de verlengde schorsing kunnen de Russische vrouwen later dit jaar niet deelnemen aan het WK basketbal, dat van 22 september tot 1 oktober plaatsvindt in Australië. Rusland wordt tijdens dat titeltoernooi vervangen door Puerto Rico.

Rusland en Belarus mogen ook niet deelnemen aan de kwalificaties voor het WK voor mannen. Ze zullen niet worden vervangen. Wel worden hun eerdere kwalificatieresultaten geschrapt. Het WK voor mannen is in 2023.

Ook voor het WK 3×3 van juni dit jaar worden beide landen uitgesloten. Rusland had zich daarvoor al geplaatst. Op het WK 3×3 onder 18 in augustus wordt Rusland in de groepsfase vervangen door België.