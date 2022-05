Dumoulin heeft in Giro opnieuw last van zijn rug

Tom Dumoulin heeft in de Ronde van Italië opnieuw last van zijn rug gekregen. Dat zei de Nederlandse renner van Jumbo-Visma na afloop van de elfde etappe, die in een sprint werd gewonnen door de Italiaan Alberto Dainese. Dumoulin kende eerder dit seizoen rugproblemen in de UAE Tour.

“Vandaag was voor ons een rustige dag, want we hebben hier geen sprinter. Dus er viel voor ons niet echt veel te winnen”, aldus Dumoulin, die zei niet echt uit te kijken naar de komende dagen. “Nee, om eerlijk te zijn, ik sukkel een beetje met m’n rug. Dus ik voel me niet al te best.”

Een oorzaak voor zijn rugklachten werd eerder dit seizoen niet echt gevonden. Zelf sprak Dumoulin, in een interview vlak voor de Volta Limburg Classic, van overbelasting van zijn rug.

Dumoulin staat na de elfde etappe op de 33e plek in het klassement, met ruim 19 minuten achterstand op de Spaanse klassementsleider Juan Pedro López.