Girmay verlaat Giro na ongeluk met kurk

Wielrenner Biniam Girmay zal woensdag niet starten in de elfde rit van de Ronde van Italië. De 22-jarige Girmay, die dinsdag de tiende rit won, kreeg tijdens de huldiging voor zijn overwinning de kurk van een fles prosecco hard in zijn linkeroog. Meteen na de ceremonie werd Girmay voor medische onderzoeken overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de onderzoeken werd een bloeding in de voorste oogkamer vastgesteld.

“Jammer genoeg kan ik niet starten, want mijn oog heeft nog rust nodig”, zegt Girmay in een videobericht van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. “Het gaat nu weer goed en ik kijk uit naar de rest van het seizoen. Ik zie jullie snel weer”, voegde Girmay daaraan toe.

Hoewel het herstel volgens zijn ploeg de goede kant op gaat, is er “grote zorgvuldigheid en rust” vereist. “Om het risico op uitbreiding van de bloeding en oogboldruk te verkleinen, wordt het ten zeerste aangeraden om intensieve inspanningen te vermijden”, zegt ploegdokter Piet Daneels. “Onze prioriteit gaat naar een volledige genezing van het letsel en daarom hebben we in samenspraak met Biniam en de sportieve directie besloten dat hij niet meer aan de start van de elfde rit zal verschijnen.”

Girmay behaalde naast de ritzege onder meer een tweede plaats en vier top 5-plaatsen in de Giro. Hij kijkt vooral met een tevreden gevoel terug op zijn zege van dinsdag. “Toen ik gisteren terugkwam van het ziekenhuis, kon ik het toch een beetje vieren met mijn ploeg. Ik was een beetje verdrietig over wat er gebeurde met de champagne, maar toen ik terugkeerde in het hotel was iedereen blij, ook al waren ze ook wat bezorgd. Ik wil iedereen bedanken voor de steun.”