GP Rusland niet vervangen op Formule 1-kalender, 22 races in 2022

De Grote Prijs van Rusland wordt later dit jaar niet vervangen door een andere race. Daardoor bevat de Formule 1-kalender dit seizoen 22 in plaats van 23 races.

Eerder dit jaar werd besloten de Grote Prijs van Rusland, in Sotsji, van de kalender te halen na de inval van Rusland in Oekraïne. De race op Russische bodem leek vervangen te worden door een race elders, maar dat vindt nu geen doorgang.

“De Formule 1 doet landen over de hele wereld aan met een positieve visie om mensen samen te brengen en naties samen te brengen. We bekijken de situatie in Oekraïne geschokt en met pijn. We hopen op een kentering en vredevolle oplossing”, meldde de internationale autosportfederatie FIA eerder dit jaar.

Kort na het schrappen maakte de organisator van de koningsklasse in de autosport bekend ook in de toekomst geen races in Rusland te houden. Sinds de oorlog in Oekraïne werd Rusland ook onder meer de organisatie van de finale van de Champions League ontnomen. Die werd verplaatst naar Parijs.

Vorig jaar was Lewis Hamilton de beste in Sotsji, waar Max Verstappen nog nooit heeft weten te winnen.

De Grote Prijs van Rusland zou op zondag 25 september verreden worden. Dat is drie weken na de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort. Het seizoen duurt tot en met zondag 20 november. Dan is de Grote Prijs van Abu Dhabi. Er zijn nu vijf races geweest.