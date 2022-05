Italiaan Dainese sprint naar zege in elfde etappe Giro d’Italia

Alberto Dainese heeft de elfde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Italiaanse renner van de ploeg DSM bleef in de sprint de Colombiaan Fernando Gaviria net voor. Simone Consonni, landgenoot van Dainese, finishte als derde. Het is voor het eerst deze Giro dat een Italiaan een etappe wint.

De ruim 200 kilometer lange rit, van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia, was er eentje die vooraf al op een massasprint leek uit te draaien. De Belg Dries De Bondt probeerde als laatste het peloton voor te blijven, maar hij werd bijtijds teruggehaald. Voor de 24-jarige Dainese is het zijn eerste zege in de Giro.

De Spanjaard Juan Pedro López blijft leider in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op de Colombiaan Richard Carapaz en de Portugees João Almeida bedraagt 12 seconden. De Fransman Romain Bardet is nu vierde op 14 tellen. Thymen Arensman van DSM is op de twaalfde plek, met een achterstand van 1.27 op López, de beste Nederlander.

Biniam Girmay ging woensdag niet meer van start. De Eritreeër, die dinsdag voor Mathieu van der Poel de tiende rit won, kreeg bij de ceremonie de kurk van een fles prosecco in zijn oog en had daar te veel last van om weer op de fiets te stappen.

“Om zo dicht bij mijn eigen huis een etappe in de Giro te winnen, is ongelooflijk”, zei Dainese. “Vanmorgen was ons plan om te sprinten voor Cees Bol. Maar zo pakte het vandaag niet uit. Het is krankzinnig dat uitgerekend Bardet als klassementsrenner mij in deze goede positie bracht.”

De twaalfde etappe in de Giro gaat donderdag over 204 kilometer van Parma naar Genoa. In die etappe zitten tal van beklimmingen en een lange, technische afdaling.