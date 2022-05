Masters-winnaar Scheffler kijkt uit naar PGA Championship

Golfer Scottie Scheffler is ook na zijn zege bij de Masters nog altijd hongerig naar succes. Deze week staat de 25-jarige Amerikaan als een van de favorieten aan de start bij het US PGA Championship.

“Het winnen van de Masters was een enorme eer voor me en natuurlijk heb ik tijd genomen om daar even van te genieten. Maar na een tijdje ging ik weer aan de slag om me klaar te maken voor deze week”, zei hij tijdens een persconferentie in aanloop naar het PGA Championship.

Tijdens zijn laatste major beleefde Scheffler zijn grootste succes uit zijn loopbaan. De zege bij de Masters in april was destijds bovendien al zijn vierde overwinning in acht weken tijd. Daarmee rukte hij op naar de eerste plaats op de wereldranglijst.

Op de Southern Hills Country Club in het Amerikaanse Tulsa hoopt hij opnieuw sterk voor de dag te komen. “Maar ik voel me niet anders dan anders. Ik wil dit toernooi net zo graag winnen als elk ander toernooi. Ik voel me goed en heb er vertrouwen in.”

Wel merkt Scheffler dat de ogen sinds zijn zege bij de Masters steeds meer op hem gericht zijn. “Er zijn meer mensen die op me letten en wat van me willen. Maar ik probeer in mijn eigen kleine bubbel te blijven. Strijden en uiteindelijk golftoernooien winnen is het leukst. Hoe meer zenuwen je voelt, hoe leuker het is”, lacht hij.

Het PGA Championship wordt tussen 19 en 22 mei afgewerkt in Tulsa, Oklahoma.