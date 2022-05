Meerkamper Braun neemt afscheid na blessureleed

Meerkamper Pieter Braun heeft besloten om te stoppen. Dat meldt de atleet via Instagram. Braun kampte gedurende zijn loopbaan met diverse blessures en liep onlangs een beenblessure op.

“Veel mensen hebben gevraagd hoe mijn voorbereidingen voor Gotzis verlopen en wat mijn plannen zijn voor de rest van de zomer. Het antwoord is kort: ik stop”, schrijft hij. “Mijn laatste tienkamp in Italië eindigde in weer een nieuwe blessure, dus het was makkelijk om uiteindelijk de keuze te maken.”

Begin mei moest de 29-jarige Braun de tienkamp in het Italiaanse Grossetto na zes onderdelen afbreken vanwege een beenblessure. Het was de volgende tegenvaller voor Braun, die op de WK van 2019 zijn laatste volledige tienkamp afwerkte. Sindsdien achtervolgden fysieke problemen hem. Hij meldde zich vorig jaar af voor de Olympische Spelen in Tokio omdat hij vanwege pijntjes en trainingsachterstand de vorm miste.

Braun heeft naar eigen zeggen lang nagedacht over zijn besluit. “Ik ben hier 100 procent oké mee. Het is tijd om het lichaam te helen, aan de slag te gaan met de rest van mijn leven en een geweldige tijd te hebben met het doen van coole dingen die ik jarenlang niet kon doen.”

Braun werd in 2019 zevende op de tienkamp bij de WK in Doha. In 2015 greep hij de Europese titel in de categorie onder 23 jaar.