Olympisch kampioen op 100 meter wint bij rentree

Olympisch kampioen op de 100 meter Lamont Marcell Jacobs heeft meteen succes geboekt in zijn eerste optreden op de afstand sinds hij goud won in Tokio. Bij een relatief kleine wedstrijd in Savona, aan de Italiaanse Rivièra, kwam hij (met teveel rugwind) in de series tot een tijd van 9,99 seconden.

Jacobs zou het afgelopen weekend in Nairobi al in actie komen, maar de Italiaan trok zich terug omdat hij zich niet fit voelde.

In maart won Jacobs goud op de 60 meter bij de wereldkampioenschappen indoor.