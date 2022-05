Van Rijthoven bereikt laatste kwalificatieronde op Roland Garros

Tennisser Tim van Rijthoven is nog één zege verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 25-jarige Nederlander won woensdag in de tweede kwalificatieronde met 6-4 7-5 van de Fransman Enzo Couacaud.

Van Rijthoven, de nummer 202 van de wereld, neemt het in de derde en laatste ronde van de kwalificatie op tegen de Slowaak Norbert Gombos of de Fransman Gabriel Debru. Van Rijthoven kan in Parijs zorgen voor een persoonlijke primeur. De Roosendaler was nog niet eerder van de partij in het hoofdschema van een grandslamtoernooi.

Jesper de Jong is ook nog actief in de kwalificatie. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn automatisch zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van Roland Garros.