Volleybalsters verslaan Frankrijk in oefenduel

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben woensdag Frankrijk verslagen. Het oefenduel in Wijchen eindigde in 3-1 voor het team van bondscoach Avital Selinger. Oranje verloor de eerste set, maar trok de partij daarna alsnog naar zich toe: 21-25 28-26 25-22 25-15.

Nederland neemt het donderdag in Doetinchem opnieuw op tegen de Franse volleybalsters. De oefenduels dienen ter voorbereiding op de Volleyball Nations League, die op 1 juni begint. In het najaar wacht voor Oranje het WK in eigen land. Dat toernooi begint op 23 september in de GelreDome met een duel tussen Nederland en Kenia. De andere tegenstanders in de groepsfase voor het team van Selinger zijn Kameroen, Puerto Rico, Belgiƫ en Italiƫ.