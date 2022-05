Wielrenster Vollering is na val ziekenhuis in Baskenland weer uit

Wielrenster Demi Vollering heeft geen zware verwondingen overgehouden aan haar val in de eendaagse wielerkoers Durango – Durango Emakumeen Saria van dinsdag. De Nederlandse, die rijdt voor Team SD Worx, moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Ze stapte woensdag alweer op de fiets voor een trainingsrit.

“Ik viel hard op mijn rug, maar heb gelukkig niets gebroken”, aldus Vollering op Instagram. “Ik was erg duizelig en voelde me misselijk als ik op wilde staan of rechtop zat. Ze wilden me daarom een nacht in het ziekenhuis houden om er zeker van te zijn dat alles goed was. Dat is het geval. Ik heb vanmorgen een stukje op de fiets gereden en dat ging goed.”

Vollering moest vanwege haar val dinsdag opgeven in Durango – Durango Emakumeen Saria, de wedstrijd die werd gewonnen door haar landgenote Paulina Rooijakkers.