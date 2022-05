Ferraririjder Sainz hunkert na 146 grands prix naar eerste zege

Het is geen obsessie, zegt Carlos Sainz, maar hij hunkert na 146 grands prix in de Formule 1 wel naar zijn eerste zege. “Het mooiste is natuurlijk om in mijn thuisrace mijn eerste overwinning te boeken. Daar droom ik van en ik denk er ook vaak aan, maar ik ben er niet door geobsedeerd”, zei de 27-jarige Spanjaard op het circuit van Barcelona, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Spanje wordt verreden.

Sainz, die ook al reed voor Toro Rosso, Renault en McLaren, is bezig aan zijn tweede jaar bij Ferrari en tekende onlangs voor twee jaar bij. Hij wist in die 146 voorgaande races wel negen keer het podium te halen, maar het ultieme geluk van een triomf heeft hij nog niet ervaren. “Toch ben ik niet ongeduldig”, zegt Sainz. “Vanaf de eerste dag dat ik de Formule 1 binnenkwam is het doel een race te winnen. Ik wacht dus al heel lang en als het moet, wacht ik nog wat langer. Toen ik 10 jaar oud was, droomde ik ervan een Formule 1-coureur te worden en dat is gelukt. Daarna was het mijn droom voor Ferrari te rijden en dat is gebeurd. Nu droom ik van die eerste overwinning.”

Sainz reed dit seizoen in vijf races een keer naar de tweede plaats en twee keer naar de derde plek. Hij had ook twee onfortuinlijke uitvalbeurten, waardoor hij ‘slechts’ vijfde staat in het kampioenschap. “Het is geen ideale start geweest en de afgelopen week heb ik ook thuis getraind om van een soort knoop in mijn nek af te komen. Die zit daar sinds mijn crash in de vrije training bij de vorige grand prix in Miami. Die twee nulscores hebben een groot effect op het kampioenschap, maar ik denk dat ik nog genoeg tijd heb om dat te repareren. Er zijn nog zeventien races te gaan.”

De Spanjaard bekijkt het positief. “Ook al ben ik niet 100 procent tevreden over hoe alles is verlopen, ik heb wel na elke race waarin ik finishte op het podium gestaan en ik doe steeds mee om de poleposition. Er komt bovendien een upgrade aan voor onze auto, waardoor we mogelijk weer wat verbeteren. Hopelijk is de Ferrari dan nog meer naar mijn zin.”