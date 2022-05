Kelderman: we waren in de kopgroep met te veel renners

Wilco Kelderman hoopte donderdag in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia op dagsucces. Dat een zege uitbleef, had er volgens de Nederlandse wielrenner onder meer mee te maken dat de kopgroep uit te veel renners bestond.

“We waren met te veel renners voorop. Alpecin-Fenix en Intermarch√©-Wanty speelden het uitstekend in de kopgroep”, aldus Kelderman. “Ik wilde wachten tot de laatste lange klim en alles uit de kast halen. Dat deed ik en het lukte om weg te rijden, maar die drie jongens waren al te ver weg en we kwamen er jammer genoeg niet meer bij.” Met de drie renners doelde Kelderman op de Italianen Stefano Oldani en Lorenzo Rota en de Nederlander Gijs Leemreize van Jumbo-Visma. De zege ging naar Oldani, ploeggenoot van Mathieu van der Poel.

Kelderman steeg in het klassement tien plaatsen en is nu dertiende, op 2.51 minuten van de Spaanse leider Juan Pedro L√≥pez. “Ik ben niet bezig met dat klassement”, vertelde Kelderman aan Eurosport. “3 minuten is nog veel tijd en bovendien ben ik ben ook gewoon niet goed genoeg om mee te doen met de beste klimmers. Met Jai Hindley en Emanuel Buchmann hebben we nog twee hele sterke renners in de top tien. Ik ben blij met hoe het vandaag liep. Dat geeft vertrouwen en hopelijk kan ik hier alsnog een etappe winnen. Verder wil ik mijn ploeggenoten bijstaan voor het klassement.”