Olympisch kampioen Stubblety-Cook zwemt wereldrecord 200 school

De Australische zwemmer Zac Stubblety-Cook heeft bij de kampioenschappen van zijn land een wereldrecord gezwommen op de 200 meter schoolslag. Stubblety-Cook, de man die Arno Kamminga op de Spelen van Tokio op die afstand van het goud afhield, kwam in Adelaide tot een tijd van 2 minuten en 5,95 seconden. De oude toptijd stond op naam van de Rus Anton Tsjoepkov: 2.06,12, gezwommen in 2019.

Stubblety-Cook was bij elke tussentijdse meting sneller dan de Rus. Dat was anders dan tijdens de Spelen, toen hij Kamminga net voor de finish pas achterhaalde. “Ik wilde gewoon snel zwemmen, maar dat het zo snel zou gaan had ik niet verwacht. Ik kan het eigenlijk niet geloven, maar ben er wel heel blij mee”, sprak de 23-jarige AustraliĆ«r, wiens volgende doel de wereldtitelstrijd is, in juni in het Hongaarse Boedapest.

Een maand later zijn de Commonwealth Games in het Britse Birmingham. “Het einddoel is Parijs 2024, van alles wat ertussen komt ga ik gewoon genieten.”