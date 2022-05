Red Bull laat Estse coureur eerste training in Barcelona rijden

Het team van Red Bull geeft de Estse coureur Jüri Vips vrijdag de kans zich te laten zien in de Formule 1. De 21-jarige Vips mag in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Barcelona de Red Bull-auto van Sergio Pérez besturen. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen neemt het stuur daarna weer over.

Vips rijdt normaal gesproken in de Formule 2. Hij staat na drie GP’s op de achtste plaats in het klassement. Vips maakt sinds eind 2018 deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull. De coureur uit Estland mocht eind vorig jaar al voor het Formule 1-team testen in Abu Dhabi.

“Zo blij dat ik bij Red Bull mijn debuut kan maken in een Formule 1-weekeinde”, schrijft Vips op Instagram. “Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik ben voor de kans die ze me hebben gegeven.”

Meerdere teams geven vrijdag een test- of reservecoureur de kans in de eerste vrije training. Zo mag de Nederlander Nyck de Vries voor Williams rijden en de Poolse routinier Robert Kubica stapt in de Alfa Romeo. De Vries, wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E, vervangt in de eerste sessie van een uur de Thai Alexander Albon. De 37-jarige Kubica neemt het stuur over van de Chinees Zhou Guanyu, die in de tweede training terugkeert in de auto.