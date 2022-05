Sprinter Ewan verlaat ‘zoals gepland’ de Giro

De Australiër Caleb Ewan verschijnt donderdag niet meer aan de start van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Lotto-Soudal meldt dat de sprinter “zoals gepland” de Giro in de tweede week heeft verlaten.

“Met heel wat bergetappes in het vooruitzicht is in overleg met het team beslist dat Ewan huiswaarts keert. Na een korte rustperiode zal de sprinter toewerken naar zijn volgende grote doel van het seizoen, de Ronde van Frankrijk. Ook daar mikt Ewan op dagsucces in de sprintetappes”, aldus Lotto-Soudal. Ewan had het lastig in de Giro, waarin hij vorig jaar nog twee ritten won. In deze editie finishte hij een keer als tweede achter de Fransman Arnaud Démare.