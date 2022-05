Tennisster Rus mist halve finales WTA-toernooi Rabat

Tennisster Arantxa Rus is er bij het WTA-toernooi van Rabat niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale. Rus verloor in de kwartfinales van de Italiaanse Martina Trevisan, de mondiale nummer 85. Het werd 7-6 (4) 6-3 voor de Italiaanse.

Rus, de nummer 76 van de wereld, wist in Rabat voor de eerste keer dit seizoen door te dringen tot de laatste acht van een WTA-toernooi. In oktober lukte haar dat voor het laatst, op Tenerife.

De beste tennisster van Nederland gaat nu naar Parijs voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag van start gaat.