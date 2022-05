Thompson-Herah meldt zich af voor Diamond League in Birmingham

Atlete Elaine Thompson-Herah komt vrijdag niet in actie bij de tweede Diamond League-wedstrijd van het seizoen. De vijfvoudig olympisch kampioene atletiek meldde zich donderdag af voor de wedstrijd in het Britse Birmingham.

“De beslissing om niet naar Birmingham te komen is uit voorzorg genomen nadat ze wat fysiek ongemak had ervaren tijdens de training”, schrijft de Diamond League-organisatie op haar website.

Thompson-Herah hoopt op korte termijn weer in actie te kunnen komen bij wedstrijden. In april zette ze nog de beste tijd van dit jaar neer op de 100 meter voor vrouwen. Ze kwam bij een wedstrijd uit de Continental Cup in Walnut in de Verenigde Staten tot 10,89 seconden. Thompson-Herah liep die tijd in de halve finales. De atlete deed daarna, zonder opgaaf van reden, niet mee aan de finale.

De sprintster uit Jamaica greep tijdens de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer drie gouden medailles: op de 100 meter, 200 meter en op de 4×100 meter aflossing. Vier jaar eerder, in Rio de Janeiro, won ze ook de 100 en 200 meter. Ook pakte ze toen zilver op de 4×100 meter aflossing.

Bij de wereldkampioenschappen van 2015 in Beijing eindigde ze op de 200 meter achter wereldkampioene Dafne Schippers.