Van Gerwen laat in Premier League drie matchdarts onbenut

Darter Michael van Gerwen is op de voorlaatste speeldag van de Premier League al in de kwartfinales uitgeschakeld. De Nederlander liet in The O2 in Londen tegen de Engelsman Michael Smith drie matchdarts onbenut en verloor met 6-5.

Van Gerwen begon slecht aan de partij en kwam al snel met 3-0 achter. Smith leek op weg naar een eenvoudige zege, zeker toen Van Gerwen een kans liet liggen om terug te komen tot 4-3. Bij 5-2 wist Smith geen hoge scores meer te noteren. De 33-jarige Van Gerwen kwam terug tot 5-5 en in de beslissende leg kreeg hij drie kansen om de wedstrijd te beslissen. De Brabander liet ze allemaal liggen en Smith sloeg wel toe.

Van Gerwen kon zich de nederlaag permitteren. De darter was al zeker van een plek in de finaleronde van de Premier League. Daar mogen de nummers 1 tot en met 4 van de eindstand aan meedoen. Van Gerwen staat tweede in de stand, achter Jonny Clayton uit Wales.

Volgende week donderdag is in Newcastle de laatste speelronde, waarna de beste vier darters maandag 13 juni in Berlijn om de titel gaan spelen.