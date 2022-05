Verstappen prijst kostenbeheersing bij Formule 1-team Red Bull

Red Bull gaat efficiĆ«nt om met het budget dat het team mag uitgeven voor het ontwikkelen van de auto. Dat zegt Max Verstappen in aanloop naar de Grote Prijs van Spanje dit weekeinde. “We zijn een van de beste teams in kostenbeheersing en dat is belangrijk omdat er een budgetplafond is. Echt, er zit nog genoeg in de tank om de auto te kunnen verbeteren”, zei de wereldkampioen op het circuit in Barcelona.

De teams in de Formule 1 hebben dit jaar maximaal 140 miljoen dollar te besteden aan verbeteringen voor hun racewagens. Red Bull voerde sinds de eerste race al heel wat aanpassingen door en heeft daardoor het verschil in snelheid met Ferrari goedgemaakt. De Italiaanse auto was beduidend sneller in de eerste drie races van het seizoen, maar Red Bull had de laatste twee races de overhand. “We zijn gewoon goed in het corrigeren van foutjes. Maar het kan altijd beter. De betrouwbaarheid vergroten is nog altijd ons grootste aandachtspunt”, aldus Verstappen.

De Nederlander verwacht dat hij in de Grote Prijs van Spanje weer van voren zit. “Normaal gesproken doen we het goed hier. We hebben een snelle auto die ook goed presteert in de warmte. Maar natuurlijk we moeten wel afwachten met welke ‘upgrades’ andere teams komen. We zullen zien, ik ben er vrij ontspannen onder. Het is een lang seizoen waarin het sowieso steeds om de ontwikkeling van de auto zal gaan.”

Ferrari komt voor de race op Circuit de Catalunya met een stevig vernieuwd aerodynamisch pakket, die de auto weer dichter bij Red Bull moet brengen. Teambaas Mattia Binotto vertelde dat het de eerste ‘upgrade’ van dit seizoen is. “Ik hoop dat Red Bull op een gegeven moment moet stoppen met ontwikkelen vanwege het budgetplafond, want wij hebben niet het geld om voor iedere afzonderlijke race aanpassingen aan te brengen”, zei hij op motorsport.com.

Verstappen won de laatste twee races en heeft in de WK-stand nog 19 punten achterstand op WK-leider Charles Leclerc van Ferrari. De race in Spanje is de zesde van het jaar.