Vollering start twee dagen na val toch in Ronde van Burgos

Wielrenster Demi Vollering start donderdag in de Ronde van Burgos. Dat maakte haar team, SD Worx, vlak voor de openingsrit bekend. Vollering kwam dinsdag ten val in de eendaagse wielerkoers Durango – Durango Emakumeen Saria en verbleef een nacht in het ziekenhuis omdat ze een paar keer flauwviel na haar val. Na observatie werden geen blessures gevonden.

Vollering reed woensdag al een trainingsrit in de hoop donderdag in de Ronde van Burgos te kunnen starten. “Demi start”, klinkt het nu bij de ploeg.

De Nederlandse renster schreef afgelopen weekend de Ronde van Itzulia nog op haar naam door alle etappes te winnen. Eerder dit jaar won ze ook al de Brabantse Pijl en eindigde ze als tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

De Ronde van Burgos duurt van 19 tot en met 22 mei. Vorig jaar werd de vierdaagse rittenkoers in Spanje gewonnen door Anna van der Breggen, nu een van de ploegleiders bij SD Worx.