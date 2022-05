Boston Celtics trekt stand gelijk in NBA-finale tegen Miami Heat

De basketballers van Boston Celtics hebben de stand gelijk getrokken in de finale van de oostelijke divisie in de NBA. De Celtics wonnen het tweede duel met Miami Heat met overtuigende cijfers: 127-102. De eerste confrontatie in Miami was dinsdag gewonnen door de thuisploeg (118-107).

“De jongens hebben eergevoel. Na het verlies van de eerste wedstrijd beseften ze dat ze een gouden kans kregen om het beter te doen”, zei coach Ime Udoka van de zeventienvoudig NBA-kampioen. “En dat hebben ze gedaan.” De Celtics begonnen moeizaam aan het duel en stonden na een paar minuten met 18-8 achter. “Wakker worden”, zei Udoka langs de kant tegen zijn spelers. Die boodschap kwam aan, want na het eerste kwart stond Boston Celtics met 11 punten voor en halverwege de wedstrijd bedroeg de voorsprong al 25 punten. De ploeg van Udoka hield die marge in het tweede deel van het duel in stand.

Jayson Tatum maakte 27 punten, Marcus Smart en Jaylen Brown beiden 24 punten. Smart, die in het eerste duel ontbrak vanwege een voetblessure, gaf ook 12 assists. Bij de Heat moest het vooral komen van Jimmy Butler (29 punten). De best-of-sevenserie gaat zaterdag bij een stand van 1-1 verder in Boston.