Danone levert meer babyvoeding aan VS

Levensmiddelenconcern Danone voert de levering van babyvoeding aan de Verenigde Staten op. Daarmee wil het Franse bedrijf helpen de tekorten aan zuigelingenvoeding in het land aan te pakken. Dat blijkt uit douanegegevens en een analyse van de zeevrachtgegevens van scheepvaartadviesbureau Ocean Audit die door persbureau Reuters zijn geanalyseerd.

Danone is een van ’s werelds grootste fabrikanten van zuigelingenvoeding maar een relatief kleine speler in de Verenigde Staten. Het leeuwendeel van de naar Amerika verscheepte voeding komt uit Groot-BrittanniĆ« en Nederland. Het wordt per zeevracht via de Noord-Amerikaanse Nutricia-tak gedistribueerd.

Veel ouders in de VS grijpen de laatste tijd mis als ze in de winkel zoeken naar babymelkpoeder. Het tekort is onder meer ontstaan doordat een fabriek is gestopt met de productie en vervolgens verergerd door wereldwijde problemen in de bevoorrading als gevolg van de coronapandemie. Dat heeft gezorgd voor een van de dringendste voedseltekorten in de recente geschiedenis voor Amerikaanse gezinnen.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte eerder bekend een oorlogswet in te zetten vanwege de tekorten. Daarbij wordt een “luchtbrug” geopend om het tekort aan te pakken. De Amerikaanse regering laat melkpoeder meevliegen op commerciĆ«le vliegtuigen die door het leger zijn ingehuurd, heeft het Witte Huis bekendgemaakt.