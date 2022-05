‘Forse upgrade’ moet Ferrari weer sneller maken dan Red Bull

Ferrari hoopt met een stevige ‘upgrade’ Red Bull weer voorbij te streven in de Formule 1. Dat zei Charles Leclerc in aanloop naar de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje op het Circuit de Catalunya.

“Red Bull is met zijn upgrades in de afgelopen races steeds sterker geworden en is nu zelfs wat sneller dan wij, dus ik hoop dat waar wij mee komen genoeg is om de zaken weer om te draaien”, zei de coureur uit Monaco, die nog altijd het kampioenschap in de Formule 1 leidt. Hij heeft 19 punten voorsprong op Max Verstappen, die de laatste twee races won.

“In de wintertests waren wij met Ferrari het snelste, maar dat lijkt alweer zo lang geleden”, zegt Leclerc. “Alle teams hebben sindsdien stappen vooruitgezet en zullen dat blijven doen. Het komt erop aan hoeveel wij verbeteren met datgene wat we hebben aangebracht op de auto en hoeveel Red Bull verbetert met zijn aanpassingen. In zijn totaliteit verwacht ik niet dat de verschillen groot zullen zijn. Het is het hele jaar al close tussen ons en eerlijk gezegd hoop ik dat het de rest van het seizoen zo zal blijven.”

Max Verstappen vertelde dat Red Bull niet met een hele grote update komt in Barcelona. “We hebben voornamelijk wat gedaan om wat gewicht kwijt te raken. Onze auto is nog wat te dik en moet afslanken”, zei de regerend wereldkampioen. “Het wordt interessant om te zien waar Ferrari mee komt, maar uiteindelijk moeten wij vooral de focus op ons eigen pakket hebben. We kennen het circuit goed en ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we een foutloos weekeinde beleven, te beginnen in de trainingen.”