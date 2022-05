Latifi vreest totaal niet voor zijn positie bij Williams

Nicholas Latifi is niet bang dat hij zijn stoeltje bij het Formule 1-team van Williams kwijtraakt aan Nyck de Vries. De Canadese coureur moest zelfs lachen om een wild en later ingetrokken bericht in de media van zijn land dat hij zou zijn ontslagen bij de Britse renstal. “Geruchten doen altijd de ronde in de Formule 1, dat hoort bij deze sport. Maar hier moest ik wel om lachen, omdat het uiteraard en overduidelijk niet waar was. Ik ben er nog”, zei de coureur voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje in Barcelona.

Het feit dat De Vries vrijdag de eerste vrije training rijdt voor Williams heeft volgens Latifi helemaal niets van doen met zijn positie in het team. “Dit verandert niets voor mij. Ik moet gewoon mijn werk doen en me zo goed mogelijk prepareren voor de race. Het team kan er wel baat bij hebben als een andere coureur zijn mening geeft over de auto.”