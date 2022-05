Opgave podiumkandidaat Bardet in Giro biedt kansen voor Arensman

De Franse wielrenner Romain Bardet heeft de Ronde van Italië verlaten. De nummer 4 van het algemeen klassement stapte af aan het begin van de dertiende etappe, over 150 kilometer van Sanremo naar Cuneo. Volgens Team DSM was de 31-jarige Fransman tijdens de rit van donderdag ziek geworden en voelde hij zich vrijdagochtend bij het opstaan nog slechter.

“Ondanks alle inspanningen is hij niet meer in staat om de Giro voort te zetten”, staat in een korte verklaring van de ploeg. Bardet was de kopman van Team DSM en had in het klassement slechts 14 seconden achterstand op Juan Pedro Lopéz, de Spaanse drager van de roze trui.

Het wegvallen van Bardet biedt kansen voor Thymen Arensman, de DSM-renner die op de twaalfde plaats de beste Nederlander in de Giro is. Arensman heeft 1 minuut en 27 seconden achterstand op López. De 22-jarige Nederlander benadrukte de afgelopen dagen keer op keer zijn rol in dienst van Bardet, maar kan nu voor zijn eigen kansen gaan rijden.

De Fransman won in zijn carrière drie ritten in de Tour de France en eindigde in 2016 als tweede in het klassement. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Spanje.