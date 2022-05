Sportminister Helder wil iedereen weer in beweging krijgen

Minister Conny Helder (Sport) vindt het “heel zorgelijk” dat sinds corona minder mensen zijn gaan sporten. Ze heeft diverse acties lopen om mensen weer in beweging te krijgen. De bewindsvrouw komt binnenkort met plannen om sporten laagdrempeliger te maken voor mensen met weinig geld, maar vindt dat iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

“Bewegen is natuurlijk geen opdracht van de minister van Sport, maar iets dat we als samenleving in onze dag moeten inbouwen. De dag moet meer beweging bevatten”, zei Helder voorafgaand aan de ministerraad. Vooral het aantal mensen dat in verenigingsverband is gestopt, is groot.

Met de sportkoepel NOC*NSF maakt de minister zich zorgen over de flinke terugloop van het aantal mensen dat sport. “We willen juist de beweging de andere kant op krijgen. Daarvoor moeten we nog harder strijden”, vindt Helder. De sportkoepel wil hierin samen, tot genoegen van de minister, met het ministerie in optrekken. “Ik heb het nodig dat we dit samen doen.”

In coronatijd sportten veel mensen in hun eigen omgeving, maar daar is het klad ingekomen nu het maatschappelijk leven weer op gang is gekomen, ziet de minister. “We moeten hen weer terug zien te krijgen naar het verenigingsleven.”

Helder erkent dat er zeker voor mensen met weinig geld “een hobbel” is om op een verenging te gaan sporten. Binnenkort komt de sportminister met plannen hierover naar de Kamer. Gratis sporten zit er niet in. “Helemaal gratis maken is niet het plan, maar we kijken wel of we voor bepaalde groepen die het financieel moeilijk hebben iets kunnen doen.”