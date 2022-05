Tennisser Haase voor het eerst sinds begin 2020 in een finale

Tennisser Robin Haase heeft voor het eerst sinds begin 2020 de finale van een toernooi bereikt. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan versloeg hij de Amerikaanse qualifier Evan Zhu in de halve finales in twee sets: 7-5 6-4. De 35-jarige Hagenaar, ooit de nummer 33 van de wereld, neemt het in de eindstrijd van het graveltoernooi op tegen Sergei Fomin uit Oezbekistan.

Haase drong bijna 2,5 jaar geleden op het challengertoernooi van Bangkok voor het laatst door tot de finale. De Nederlander moest toen tijdens die partij opgeven vanwege fysieke problemen, als gevolg van de hitte. Zijn laatste toernooizege dateert van 2016. Haase won toen een challenger in de Roemeense stad Sibiu. Op het hoogste niveau, de ATP Tour, zegevierde hij twee keer op het toernooi van Kitzb├╝hel (in 2011 en 2012).

Haase is afgezakt naar plek 324 op de wereldranglijst en mag daarom zelfs geen kwalificaties spelen voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat zondag begint. De Hagenaar gaat wel dubbelen op het gravel in de Franse hoofdstad.