Tennisser Van de Zandschulp treft Rus Kotov op Roland Garros

Botic van de Zandschulp begint op Roland Garros tegen de qualifier Pavel Kotov uit Rusland. De 23-jarige Kotov is de nummer 143 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat 29e en is op het grandslamtoernooi in Parijs als 26e geplaatst.

Kotov versloeg in de derde ronde van het kwalificatietoernooi de Argentijn Pedro Cachin in twee sets en plaatste zich zodoende voor het eerst voor het hoofdtoernooi in Parijs. Voor Van de Zandschulp is het zijn tweede optreden op Roland Garros. Vorig jaar kwam hij tot de tweede ronde.

Tallon Griekspoor, de andere Nederlander die bij de mannen rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten, neemt het in de eerste ronde op tegen de Spaanse tennisser Alejandro Davidovich Fokina. Dat is de nummer 28 van de wereld, Griekspoor is de nummer 64.

Arantxa Rus werd in het vrouwentoernooi gekoppeld aan de Kazachse Elena Rybakina, die als zestiende is geplaatst. Rus is de enige Nederlandse deelneemster.