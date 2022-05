Verstappen achter Ferrari’s in Spanje, 28 rondjes voor De Vries

De ‘upgrade’ die Ferrari heeft doorgevoerd voor zijn Formule 1-auto heeft in ieder geval gewerkt in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. Charles Leclerc, de leider in het kampioenschap, zette de beste tijd neer op het Circuit de Catalunya (1.19,828) en zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz noteerde de tweede tijd (1.19,907).

Max Verstappen moest zich tevreden stellen met de derde tijd (1.20,164). De wereldkampioen gaf in zijn Red Bull meer dan 3 tienden toe op Leclerc. De Nederlander zette halverwege de training wel aan voor een hele snelle ronde en liet de beste tussentijden zien, maar hij werd in de laatste sector opgehouden door het drukke verkeer op de baan en verspeelde tijd.

Nyck de Vries benutte zijn officiële debuut in de Formule 1 maximaal. De Fries reed 28 rondjes in de Williams en vergaarde zo veel data voor het team. Hij zette de achttiende tijd op de klok (1.22,920) en was 3 seconden langzamer dan Leclerc. Hij was wel iets sneller dan vaste Williams-rijder Nicholas Latifi (1.23,11).

De Vries was niet het enige ‘ongewone’ gezicht in de eerste vrije training. De Est Jüri Vips reed in de Red Bull van Sergio Pérez en de Pool Robert Kubica nam het stuur over van de Chinees Zhou Guanyu bij Alfa Romeo.

De meeste teams reden met upgrades. De Formule 1 wijzigde voor dit jaar de regels voor aerodynamica ingrijpend, waardoor alle teams hun auto’s opnieuw moesten ontwerpen. Ze zoeken bijna iedere race naar mogelijkheden om de auto te verbeteren, maar voor de Grote Prijs van Spanje heeft een aantal teams een stevig pakket aan veranderingen doorgevoerd.

Ook Mercedes is veranderd en de coureurs Lewis Hamilton en George Russell leken wat comfortabeler te rijden in de auto, die tot nog toe veel last had van ‘stuiteren’ op de rechte stukken. Russell zette de vierde tijd neer (1.20,590) en Hamilton de zesde (1,20,811). De Spaanse veteraan Fernando Alonso kwam daar nog tussen in zijn Alpine (1.20,758).

Later vrijdag is de tweede vrije training.