Verstappen hoopt dat De Vries geniet van debuut in Formule 1

Max Verstappen hoopt dat Nyck de Vries vooral veel plezier heeft tijdens zijn officiële debuut in de Formule 1. De Fries rijdt vrijdag bij de Grote Prijs van Spanje de eerste vrije training in de auto van Williams.

“We zijn goede vrienden en brengen wel eens vrije tijd met elkaar door, dus ik ben heel blij voor hem dat hij deze mogelijkheid krijgt”, zei Verstappen voorafgaand aan de eerste sessie op het Circuit de Catalunya.

“Het is een training, dus er valt niet veel te winnen. Hij moet vooral zijn werk goed doen voor het team”, vervolgt de wereldkampioen. “Het is moeilijk te zeggen of het hem wat oplevert in de toekomst. Ik wens hem het allerbeste en als het mogelijk is een plekje in de Formule 1. Maar als dat niet gebeurt, doet dat niets af aan zijn kwaliteiten. Hij doet het geweldig in de Formule E.”

De Vries, regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse, vervangt in de training bij Williams Alexander Albon. De Nederlander is de officiële reserverijder van het team van Mercedes, maar aangezien de Duitse autofabrikant de motoren levert aan Williams, is er een relatie. De teams zijn dit jaar verplicht in twee vrije trainingen een onervaren coureur te laten proeven aan de Formule 1. De Vries reed eerder al eens in de Formule 1-auto van Mercedes, maar dat was in testraces.

De Vries liet vooraf weten dat hij dankbaar is voor de kans die hij krijgt van Williams. “Ik wil graag laten zien wat ik kan, al voelt het wel een beetje alsof ik in het diepe word gegooid. De auto is nieuw voor mij, ik weet niet wat ik kan verwachten.’’

De eerste vrije training begint om 14.00 uur.