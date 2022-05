Verstappen vijfde in tweede training Spanje, Leclerc de snelste

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de vijfde tijd gereden. De wereldkampioen zag de Ferrari’s en verrassend genoeg ook de Mercedessen sneller rijden op het Circuit de Catalunya. Hij was in zijn Red Bull ruim 3 tienden langzamer dan Charles Leclerc, die evenals in de eerste training de snelste was.

Opvallender waren de tijden van George Russell en Lewis Hamilton. Het duo van Mercedes kon dit seizoen nog niet tippen aan Ferrari en Red Bull. Russell noteerde de tweede tijd, zevenvoudig wereldkampioen Hamilton klokte de derde. De Spaanse thuisrijder Carlos Sainz was in zijn Ferrari ook nog een fractie rapper dan Verstappen.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, reed de zevende tijd. De Mexicaan ontbrak in de eerste training omdat Red Bull de Est Jüri Vips de kans gaf kilometers te maken in een Formule 1-wagen.