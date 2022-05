Wielrenner Démare wint 13e rit in Giro d’Italia

Wielrenner Arnaud Démare heeft de dertiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ was de snelste in de sprint van het peloton. Het was alweer zijn derde dagsucces in de Ronde van Italië. De rit ging over 150 kilometer van Sanremo naar Cuneo.

Een kopgroep van vier man maakte lange tijd de dienst uit. De vier, met de Nederlanders Julius van den Berg en Pascal Eenkhoorn, de Fransman Nicolas Prodhomme en de Italiaan Mirco Maestri, werden pas enkele honderden meters voor de eindstreep ingehaald.

Démare hield in de sprint de Duitser Phil Bauhaus en de Brit Mark Cavendish net achter zich. De Spanjaard Juan Pedro López behoudt de leiding in het algemeen klassement.

“Het was een collectieve prestatie van het team”, zo verklaarde Démare zijn succes. “Aangezien er een zeer sterke kopgroep weg was viel het niet mee weer bij elkaar te komen. Gelukkig lukte het kort voor de finish alsnog aansluiting te krijgen. We kwamen hier om een rit te winnen, dit is alweer nummer 3. Voor onze ploeg is het een droomkoers aan het worden.”

De koplopers hadden vanzelfsprekend op meer gerekend. “We dachten steeds dat we het konden redden”, zei Eenkhoorn bij Eurosport. “Helaas was de finale net iets te lastig om voorop te blijven. Jammer, maar we hebben er alles aan gedaan. Het was een korte rit, we wisten dat we konden ontsnappen door op de klim voluit te gaan. Dat plan slaagde. Jammer genoeg kwamen we enkele honderden meters tekort.”

De Fransman Romain Bardet, kopman van DSM, gaf op. De nummer 4 van het algemeen klassement werd donderdag ziek, ging nog wel van start, maar voelde zich steeds slechter.